Статистика войны: так сколь же погибло белорусов в годы Второй мировой войны

Ориентация на ЧГК

По данным Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК), чьи акты были признаны в качестве судебных доказательств на Нюрнбергском процессе, на территории БССР немецко-фашистские захватчики уничтожили более 2,2 млн советских граждан и военнопленных, разрушили и сожгли 209 городов и городских поселков, 9200 деревень. Однако позже исследователи отмечали, что эта цифра скорее всего существенно занижена.





Сразу по окончании войны И.В. Сталин в политических целях объявил, что общие потери Советского Союза на фронте и на оккупированной территории составляли 7 млн. человек, писал журнал «Беларуская думка». Поэтому некоторые историки сейчас полагают, что по указанию либо П.К. Пономаренко, либо руководителей более высокого ранга цифра в 2,2 млн. погибших на территории БССР была подогнана под итоговые данные, озвученные генералиссимусом.





По расчетам известного белорусского демографа доктора экономических наук Андрея Ракова, произведенным еще в 1960-х годах, накануне Великой Отечественной войны в БССР (в современных границах Республики Беларусь) проживало 9,2 млн. человек. В 1945 году население республики насчитывало 6 млн. 264 тыс. 800 человек. Таким образом, с учетом сотен тысяч белорусов, служивших в армии либо еще не вернувшихся из эвакуации или немецкого рабства, в республике не доставало почти 3 млн. жителей.





По данным ЧГК, немецко-фашистскими захватчиками на территории Беларуси было уничтожено (расстреляно, повешено, сожжено) 1 409 225 жителей республики. Как писал заведующий о отделом военной истории и межгосударственных отношений Института истории НАН Беларуси доктор исторических наук, профессор Алексей Литвин, сюда необходимо добавить тех, кто погиб, сражаясь на фронтах в составе Вооруженных Сил СССР, а в числе военнослужащих списочного состава значатся 251 400 человек белорусов (что составляет 2,9 %), в Польской армии и войсках союзников (примерно 10–15 тыс. человек), в партизанских отрядах погибло около 40 тыс. человек (25,6 тыс. погибших и умерших от ран, 2,7 тыс. расстрелянных по приговору партизанских судов, 11,6 тыс. пропавших без вести, 1 тыс. попавших в плен), погибшие и умершие на принудительных работах в Германии (173,2 тыс. человек), а также умершие естественной смертью (возраст, болезни, голод) на территории БССР и в советском тылу (примерно 800 тыс.).





Таким образом, общая цифра погибших с лета 1941 по декабрь 1945 года составит 1 млн. 880 тыс. человек (1 409 225 + 251 400 + 15 000 + 40 000 + 173 200), а с учетом поправок можно допустить, что общая численность населения Беларуси, погибшего на ее территории, на фронтах, на принудительных работах в Германии, составляет примерно 1 млн. 950 тыс. – 2 млн. человек, что составляет примерно 25 % довоенного населения. Что, по нашему мнению, вполне соответствует утвердившемуся понятию – каждый четвертый», – пишет историк. Остальные 900 тыс. человек (из 2,9 млн.), которые к концу 1944 года отсутствовали на территории БССР, по мнению А.М. Литвина, это в основном те, кто служил в Красной Армии или не вернулся из эвакуации или немецкого рабства.





Жертвы Второй мировой

Вторая мировая война началась для нашей страны еще в сентябре 1939 года, когда в западных регионах велись боевые действия между польскими и советскими войсками. Во время этих боев неизбежны были потери среди мирного населения. Кроме того, по подсчетам Юрия Грибовского, автора монографии «Беларусы ў польскіх рэгулярных вайсковых фармаваннях. 1918–1945», в тогдашней польской армии служило не менее 70 тыс. уроженцев Западной Беларуси. Из них во время сентябрьских боев погибло 7–8 тыс. человек.





«А если принять во внимание, что польские соединения, которые формировались за счет резервистов из Западной Беларуси, участвовали в наиболее кровавых баталиях и понесли значительные потери, то эту цифру можно увеличить до 9–10 тыс.», – полагает Ю. Грибовский. Десятки тысяч военнослужащих Войска Польского белорусского происхождения попали в немецкий плен. Из них несколько тысяч были переданы Советскому Союзу и очутились уже в советских лагерях. Около тысячи уроженцев Западной Беларуси погибли во время боев в Италии (под МонтеКассино), сражаясь против фашистов в рядах 2-го Польского корпуса генерала Андерса.





Есть и другой не всегда афишируемый аспект: с конца 1939 года по май 1941 года с территории Западной Беларуси были депортированы десятки тысяч людей. Среди них были должностные лица старой польской администрации, осадники, представители интеллигенции, зажиточные крестьяне. Объективно их также следует относить к демографическим потерям Беларуси, но не в Великой Отечественной, а во Второй мировой войне.





Наконец, только в последнее время исследователи начали включать в людские потери республики полицаев и деятелей оккупационной администрации, погибших во время войны или бежавших на запад вместе с отступавшими гитлеровцами. Следует вспомнить и о заключенных советских тюрем на территории БССР. Часть из них при беспорядочном отступлении летом 1941 года была расстреляна охраной.





С учетом этих и других жертв, по мнению некоторых историков, можно говорить, что прямые и косвенные военные потери Беларуси составили к 1950 году около 3,5 млн. человек.





Таким образом, в вопросе, погиб ли во время войны каждый четвертый или каждый третий белорус, более уместен второй вариант.



