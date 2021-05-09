Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Великие танковые конструкторы. Кто на самом деле придумал танк Т-34

До сих пор доподлинно неизвестно, кого из советских конструкторов можно называть главным создателем великой "тридцать четверки".

Официально им считают Михаила Кошкина, однако его опорой в технических вопросах был Александр Морозов — гений без высшего образования. Вместе с ними работал талантливый мастер Николай Кучеренко.

Тем не менее, вокруг танка Т-34 до сих пор существует много конспирологических теорий. В том числе, предположение, что чертежи легендарного танка оказались у Кошкина случайно. Так кому же на самом деле принадлежала идея создания чудо-танка и что стоит за этой неясностью?

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