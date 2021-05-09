Ситуация на границе: более 1050 фур скопилось в очереди на выезд в ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. На границе Беларуси с Евросоюзом находятся более 1050 машин. В целом очередь к обеду увеличилась. Такая оперативная информация размещена днем в воскресенье на сайте Госпогранкомитета.

В литовском направлении стоят более 560 большегрузных авто. В пункте пропуска "Котловка" выстроились 60 автофургонов, в "Каменном логе" – 240, в "Бенякони" - 170, в "Привалки" – 90.

На белорусско-латвийском рубеже для выезда в Евросоюз таможенного и пограничного оформления ожидают 270 грузовиков. В "Григоровщине" скопилось 130 фур, в "Урбанах" – 140 единиц грузовой техники.

На белорусско-польском рубеже в "Брузгах" стоит 60 автомобилей, в "Берестовице" и "Козловичах" – по 80 грузовых машин.

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