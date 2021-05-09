В Быховском районе Land Rover влетел в попутный трактор - пострадали двое детей

Источник материала: Tut.by

Двое детей пострадали при столкновении автомобиля с трактором в Быховском районе, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 7 мая, около 17.15, на 53-м километре трассы Могилев — Бобруйск. Здесь 42-летний водитель Land Rover проявил невнимательность, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и врезался в попутный трактор МТЗ.

В аварии травмы различной степени тяжести получили два ребенка — 2-летняя девочка и 13-летний мальчик. Дети находились на заднем сиденье, девочка — в детском удерживающем устройстве.

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