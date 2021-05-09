На Рафиева троллейбус сбил мужчину, который пошел на красный

Источник материала: Tut.by

Пешеход попал под колеса троллейбуса на столичной улице Рафиева, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Происшествие случилось днем 8 мая. По предварительной информации, водитель троллейбуса ехал в направлении проспекта Любимова и сбил 41-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.

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