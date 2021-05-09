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Skoda подвела итоги первого квартала: компания увеличила продажи в мире

09.05.2021 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Skoda обнародовала результаты деятельности за первый квартал текущего года. С января по март чешский бренд увеличил глобальные поставки на 7,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года, передав покупателям по всему миру 249 600 автомобилей.


Также сообщается, что выручка от продаж составила немногим более 5 миллиардов евро, что на 4,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года, на котором негативно отразились закрытие заводов и нарушение каналов продаж в связи с пандемией. Операционная прибыль компании выросла на 46,1%, достигнув 448 миллионов евро.


В Западной Европе чешский автопроизводитель установил новый рекорд — 111 600 реализованных автомобилей в первом квартале (+4,6%). В соседней России Skoda реализовала 22 800 автомобилей — рост продаж по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 8,6%.

В пятерке самых популярных моделей марки по итогам первых трех месяцев 2021 года — Octavia (63 600 проданных единиц), кроссоверы Karoq (36 600 штук) и Kamiq (34 700 машин), за которыми следуют Kodiaq и Fabia.

 
 
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Компания Skoda обнародовала результаты деятельности за первый квартал текущего года. С января по март чешский бренд увеличил глобальные поставки на 7,2% по сравнению...
 
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