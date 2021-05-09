Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погода в областных центрах Беларуси с 10 по 16 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова В понедельник днем воздух прогреется до +16°C…+19°C.

В понедельник днем воздух прогреется до +16°C…+19°C, во вторник – до +18°C…+20°C. Ночью +1°C…+8°C.В среду температура воздуха ночью составит +3°C…+10°C. Днем – от +13°C по юго-востоку до +22°C по западу.В четверг и в пятницу днем ожидается от +11°C по Брестской области до +18°C по Гомельской. Ночью – +5°C…+12°C.Днем в субботу температура воздух составит +15°C…+22°C, в воскресенье от +10°C по северо-востоку до +18 °C по западу. Ночью ожидается +6°C…+12°C.