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Кочанова: Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране

09.05.2021 15:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кочанова: Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране
Наталья Кочанова. Фото: nn.by
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала подписанный Александром Лукашенко 9 мая декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Документ предусматривает переход власти к Совету Безопасности в случае гибели Лукашенко.

«Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране, — цитирует [b]Наталью Кочанову агентство БЕЛТА. — Потому что мир, спокойствие, гарантии — это все то, что было обеспечено в нашей стране всегда. И сегодня мы делаем все. Но появились силы, которые хотят вмешаться в нашу жизнь, в жизнь нашей страны, народа».

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот декрет пришлось когда-либо реализовывать.

«Но его надо было принимать, чтобы показать, что никто здесь сегодня, как президент говорит, не держится дрожащими руками за власть. Мы хотим сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие», — заявила Кочанова.
 
 
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Документ предусматривает переход власти к Совету Безопасности в случае гибели Лукашенко.
 
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