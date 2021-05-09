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Наталья Кочанова. Фото: nn.by

«Но его надо было принимать, чтобы показать, что никто здесь сегодня, как президент говорит, не держится дрожащими руками за власть. Мы хотим сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие», — заявила Кочанова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кочанова: Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране Документ предусматривает переход власти к Совету Безопасности в случае гибели Лукашенко.

агентство. — Потому что мир, спокойствие, гарантии — это все то, что было обеспечено в нашей стране всегда. И сегодня мы делаем все. Но появились силы, которые хотят вмешаться в нашу жизнь, в жизнь нашей страны, народа».Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот декрет пришлось когда-либо реализовывать.