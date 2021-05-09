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Кочанова: Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране
Источник материала: UDF
Наталья Кочанова. Фото: nn.by
«Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране, — цитирует [b]Наталью Кочанову агентство
Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот декрет пришлось когда-либо реализовывать.
«Но его надо было принимать, чтобы показать, что никто здесь сегодня, как президент говорит, не держится дрожащими руками за власть. Мы хотим сделать все, чтобы в стране были мир и спокойствие», — заявила Кочанова.
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