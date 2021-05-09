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Елизавета Боярская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

«Лилу, добро пожаловать в семью. Хотела именно кошечку, а то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька», — выразилась артистка, не скрывая переполняющего ее удовольствия.

«С пополнением», «Какая красавица с бездонными глазищами», «Господи, какая она нереальная», «Она чудесна. Поздравляю от всей души с новым членом семьи», «Маленькое чудо», «Получайте удовольствие от пушистого стрессо-понизителя!», «Какая милая, вся в хозяйку», «Кошатников прибыло! Ура!» — обратились пользователи Сети к Елизавете Боярской.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Красавица с бездонными глазищами!»: Стало известно о пополнении в семье Боярской Дома у Елизаветы Боярской и Максима Матвеева царят мир и любовь.

Дома уцарят мир и любовь. Раньше звездная пара могла похвастаться роскошными апартаментами в Санкт-Петербурге, которому добавили уюта веселые дети и 18 комнатных растений, а теперь у четы появилось еще и прелестное животное. Елизавета Боярская показала в инстаграм-аккаунте кошку породы британская золотая шиншилла.На снимках актрисы пушистое создание устроилось на лежанке, которая входит в состав высокого домика для питомцев.Поклонники Елизаветы Боярской остались в восторге от фотографий. Многие удивились огромным глазам кошки и ее необычному окрасу. Россияне разделили радость звезды и отправили для нее несколько теплых фраз.