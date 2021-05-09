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Посол РФ: Беларусь дважды ощутила на себе войну

09.05.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая - Sputnik. Сейчас многие хотят, чтобы наши страны забыли об истории Великой Отечественной войны, сказал посол России Евгений Лукьянов перед спектаклем "Домой с Победой!", передает корреспондент Sputnik.

По его словам, Беларусь понесла самые большие потери в годы войны среди всех советских республик.

"Потому что война прокатилась по Беларуси дважды, начиная с 22 июня 1941 года, а затем во время операции "Багратион", когда наша армия погнала захватчиков", – напомнил глава российской дипмиссии.

Евгений Лукьянов отметил, что в каждой семье в странах, которые раньше входили в состав Советского Союза, остались горькие и трагические следы той бесчеловечной войны.

"Самое главное сейчас помимо благодарности ветеранам за это мирное время, небо, счастье любить, растить детей, мы, безусловно, в неоплатном долгу перед ними", – считает российский дипломат.

По его мнению, не зная или забывая прошлое, мы лишим себя будущего," а желающих направить нас по этому пути более, чем достаточно".

После чего обратился с просьбой к ветеранам сделать, чтобы их дети и внуки и все молодое поколение узнали от них, что такое война.

"Чтобы они осознали ту ценность, которую вы нам вручили, и сами делали все для того, чтобы никогда не повторилась эта страшная година", – подытожил Евгений Лукьянов.

На сцене Дома офицеров состоялось представление героико-исторического спектакля "Домой с Победой!", в которой кроме профессиональных артистов, в качестве массовки выступили 40 курсантов факультета Сил специальных операций Военной академии.

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице в день победы в Великой Отечественной войне состоялся спектакль "Домой с Победой!".
 
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