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Посол РФ: Беларусь дважды ощутила на себе войну
09.05.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мая - Sputnik. Сейчас многие хотят, чтобы наши страны забыли об истории Великой Отечественной войны, сказал посол России Евгений Лукьянов перед спектаклем "Домой с Победой!", передает корреспондент Sputnik.
По его словам, Беларусь понесла самые большие потери в годы войны среди всех советских республик.
"Потому что война прокатилась по Беларуси дважды, начиная с 22 июня 1941 года, а затем во время операции "Багратион", когда наша армия погнала захватчиков", – напомнил глава российской дипмиссии.
Евгений Лукьянов отметил, что в каждой семье в странах, которые раньше входили в состав Советского Союза, остались горькие и трагические следы той бесчеловечной войны.
"Самое главное сейчас помимо благодарности ветеранам за это мирное время, небо, счастье любить, растить детей, мы, безусловно, в неоплатном долгу перед ними", – считает российский дипломат.
По его мнению, не зная или забывая прошлое, мы лишим себя будущего," а желающих направить нас по этому пути более, чем достаточно".
После чего обратился с просьбой к ветеранам сделать, чтобы их дети и внуки и все молодое поколение узнали от них, что такое война.
"Чтобы они осознали ту ценность, которую вы нам вручили, и сами делали все для того, чтобы никогда не повторилась эта страшная година", – подытожил Евгений Лукьянов.
На сцене Дома офицеров состоялось представление героико-исторического спектакля "Домой с Победой!", в которой кроме профессиональных артистов, в качестве массовки выступили 40 курсантов факультета Сил специальных операций Военной академии.
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В белорусской столице в день победы в Великой Отечественной войне состоялся спектакль "Домой с Победой!".
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