Парад Победы на Красной площади в Москве в фотографиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

Первыми на площади появились 10 легендарных танков Т-34-85, по совокупности характеристик считающихся лучшими танками времен Второй мировой войны. Затем по главной площади России прошла современная техника. В том числе такие новейшие образцы вооружения, как танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", боевые машины пехоты "Курганец" и бронетранспортеры "Бумеранг" и другие.

Пролет авиации открыли три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. Затем прошли группы самолетов: четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении также четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе "заправщик" Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76.

Среди новинок авиации: самолеты-носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и истребители пятого поколения Су-57. Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые выпустили дым в цветах российского флага.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на трибуны на Красной площади в Москве и пожал руки ветеранам. Вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Путин почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. После возложения Путин пообщался с ветеранами и сделал с ними памятные фото.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь, как прошел Парад Победы на Красной площади.

Также на Sputnik: