ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парад Победы на Красной площади в Москве в фотографиях

09.05.2021 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

Первыми на площади появились 10 легендарных танков Т-34-85, по совокупности характеристик считающихся лучшими танками времен Второй мировой войны. Затем по главной площади России прошла современная техника. В том числе такие новейшие образцы вооружения, как танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", боевые машины пехоты "Курганец" и бронетранспортеры "Бумеранг" и другие.

Пролет авиации открыли три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. Затем прошли группы самолетов: четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении также четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе "заправщик" Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76.

Среди новинок авиации: самолеты-носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и истребители пятого поколения Су-57. Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые выпустили дым в цветах российского флага.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на трибуны на Красной площади в Москве и пожал руки ветеранам. Вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Путин почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. После возложения Путин пообщался с ветеранами и сделал с ними памятные фото.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь, как прошел Парад Победы на Красной площади.

Также на Sputnik:

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на прохладную и ветреную погоду военный парад на Красной площади российской столицы завершился пролетом авиации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в областных центрах Беларуси с 10 по 16 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by