Посмотрели парад Победы в Москве и рассказываем про самую интересную военную технику

Источник материала: Tut.by

Парад Победы в Москве в этом году не стали переносить — он прошел 9 мая несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19. Как и обычно, российская армия показала на параде все самое новое, мощное и грозное, чем располагает в данные момент. 42.TUT.BY посмотрел трансляцию мероприятия и рассказывает, что интересного удалось заметить.

Бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО»



Скриншот из видео

Единственная новинка на параде. Над тем, что задумывалось как «Тайфун», начали работать еще в СССР. Требовалось создать бронированную машину для подразделений спецназначения, которую можно было бы использовать для самых разных нужд — ставить противопехотное и противотанковое вооружение, оборудование для связи, использовать как эвакуатор и так далее. Однако в Советском Союзе проблемой занялись уже в конце 80-х, и идея в итоге заглохла.

Вернулись к ней только в конце нулевых, уже в России — результатом и стало семейство бронеавтомобилей «Тайфун». Машина создается уже в пяти вариациях, новинкой в этом году стала версия «Тайфун-ПВО». В свою очередь, ее разработали на базе «Тайфун-ВДВ» (она также была сегодня на Красной площади, а впервые модель показали на прошлогоднем параде Победы).

«Тайфун-ПВО» не имеет рамы и выполнен по схеме несущего бронекорпуса (с комбинированной защитой из керамической брони), что позволило бронировать машину по пятому классу, при этом не увеличивая массу. Транспортное средство выдерживает подрыв под днищем до 6 килограммов тротила.

Бронеавтомобиль выполнен на шасси «КамАЗ-4386» с 350-сильным двигателем, позволяющим разгонять 13,5-тонную машину до 130 километров в час.

Вооружение «Тайфуна-ПВО» составляет крупнокалиберный пулемет «Корд», каких-либо модулей с зенитными ракетами ему не полагается — в первую очередь машина нужна, чтобы быстро и безопасно доставить на огневую позицию бойцов с ПЗРК «Игла» и «Верба». Им и предстоит служить основным противовоздушным вооружением «Тайфуна», в то время как «Корд» может бороться с низколетящими целями.

«Тайфун-ПВО» отличается повышенной проходимостью, в том числе по горной местности, а также может преодолевать брод до 1,75 метра глубиной.

Роботизированный комплекс «Уран-9»

Разумеется, «Уран-9» трудно назвать совершенно новой боевой техникой — его уже видели не раз, и машина принимала участие в боевых действиях в Сирии.



Скриншот из видео

В армиях мира, включая белорусскую, все больше внимания уделяется роботизированным системам, и Россия не исключение. Необитаемый робототехнический комплекс предназначен для ведения разведки, огневой поддержки войск и уничтожения танков и легкой бронетехники.

Комплекс вооружения «Урана-9» позволяет ему бороться практически с любыми целями — робот не имеет только ЗРК. Зато оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и реактивными огнеметами «Шмель», 30-миллиметровой скорострельной пушкой и пулеметом винтовочного калибра.

На вооружении российской армии «Уран-9 принят» в 2019 году, тогда же стало известно о его участии в сирийской войне, и появилось информация, что робот проявил себя не очень — при эксплуатации обнаружились недостатки целого ряда систем. Насколько боеспособен «Уран-9» сегодня, сказать трудно, но в любом случае такие вооружения необходимо иметь и развивать.

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Из всех представленных образцов вооружения «Ярс», безусловно, не самый новый, но самый мощный — просто потому, что найти что-то мощнее ракетных комплексов с ядерными боеголовками пока невозможно.



Скриншот из видео

Комплекс оснащается ракетами РС-24 с дальностью полета до 11 000 километров и разделяющейся головной частью. Мощность боеголовок точно неизвестна — по разным сведениям, боевая часть одной боеголовки «выдает» от 50 до 500 килотонн, то есть примерно 3−30 Хиросим.

Дрина ракет РС-24 — около 22 метров, масса — порядка 46,5 тонны, при попадании она укладывается с отклонением не более чем в 150 метров, что для ядерного оружия некритично. Ракеты «Ярса» меньше, чем МБР, базирующиеся в шахтах, так как их требуется перевозить на колесном шасси, однако мобильность комплексов делает их достойной частью ядерной триады.

Кстати, все «Ярсы» смонтированы на шасси производства Минского завода колесных тягачей. Шасси МЗКТ-79221 имеет колесную формулу 16×16, и в России пока нечем их заменить (хотя разработки в этом направлении ведутся больше десятилетия).