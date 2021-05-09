ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Быховом 17-летний парень без спроса взял папин VW и попал в ДТП - пострадали две девушки

09.05.2021 15:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Две девушки пострадали в аварии, которая произошла в ночь на 9 мая в Быховском районе.


Фото: ГАИ

Как сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, в 02.45 на 23-м километре трассы Быхов — Золотва — Болонов-Селец Volkswagen Jetta вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП 19-летняя и 18-летняя пассажирки получили травмы и были доставлены в больницу. Девушки ехали на заднем сиденье автомобиля и не были пристегнуты ремнями безопасности.

Выяснилось, что за рулем Volkswagen находился 17-летний парень. Права управления автомобилем он не имел, а авто без спроса взял у отца.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кочанова: Я никогда не могла подумать, что такой декрет придется принимать в нашей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by