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Под Быховом 17-летний парень без спроса взял папин VW и попал в ДТП - пострадали две девушки
Источник материала: Tut.by
Две девушки пострадали в аварии, которая произошла в ночь на 9 мая в Быховском районе.
Как
Выяснилось, что за рулем Volkswagen находился 17-летний парень. Права управления автомобилем он не имел, а авто без спроса взял у отца.
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С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали.
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