Под Быховом 17-летний парень без спроса взял папин VW и попал в ДТП - пострадали две девушки

Источник материала: Tut.by

Две девушки пострадали в аварии, которая произошла в ночь на 9 мая в Быховском районе.



Фото: ГАИ

Как сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, в 02.45 на 23-м километре трассы Быхов — Золотва — Болонов-Селец Volkswagen Jetta вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП 19-летняя и 18-летняя пассажирки получили травмы и были доставлены в больницу. Девушки ехали на заднем сиденье автомобиля и не были пристегнуты ремнями безопасности.

Выяснилось, что за рулем Volkswagen находился 17-летний парень. Права управления автомобилем он не имел, а авто без спроса взял у отца.

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