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Жену Лещенко раскритиковали за выступление на секс-вечеринке в Москве

09.05.2021 16:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жену Лещенко раскритиковали за выступление на секс-вечеринке в Москве
Топольская предстала в новом сценическом образе – SHEIS / скриншот из видео
Жена бывшего народного депутата, а ныне члена наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергея Лещенко Анастасия Топольская (Dj Nastia) выступила на «секс-позитивной вечеринке» в Москве.

В воскресенье, 9 мая, на своей странице в Instagram она опубликовала видео из московского клуба Mutabor, где ранее анонсировала участие в мероприятии.

Топольская предстала в новом сценическом образе – SHEIS, нарядившись в латексный черный комплект, чокер, а также в головной убор из цепей и ожерелья.

Издание «Буквы» отметило, что публикацию из московского клуба прокомментировала украинская певица Джамала, написав: «Ого !!! А что за красавица!!». Однако в комментариях ее обвинили в лицемерии и после этого свой сообщение она удалила.

Жену Лещенко раскритиковали за выступление на секс-вечеринке в Москве

Скриншот «Буквы»

В комментариях Топольскую резко раскритиковали за приезд в Россию:

«Пожалуйста, так и оставайтесь в Москве»; «Молодец! Хорошую свинью подложила Серлещу, так держать! И вообще, оставайся в Лаптестане, ты им нравишься»; «Деньги оккупантов кровавые поехала зарабатывать»; «Обслуга Московии на работе».
 
 
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Анастасия Топольская опубликовала видео из московского клуба Mutabor.
 
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