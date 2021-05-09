|
Жену Лещенко раскритиковали за выступление на секс-вечеринке в Москве
Источник материала: UDF
Топольская предстала в новом сценическом образе – SHEIS / скриншот из видео
В воскресенье, 9 мая, на своей странице в Instagram она опубликовала видео из московского клуба Mutabor, где ранее анонсировала участие в мероприятии.
Топольская предстала в новом сценическом образе – SHEIS, нарядившись в латексный черный комплект, чокер, а также в головной убор из цепей и ожерелья.
Издание «Буквы» отметило, что публикацию из московского клуба прокомментировала украинская певица Джамала, написав: «Ого !!! А что за красавица!!». Однако в комментариях ее обвинили в лицемерии и после этого свой сообщение она удалила.
Скриншот «Буквы»
В комментариях Топольскую резко раскритиковали за приезд в Россию:
«Пожалуйста, так и оставайтесь в Москве»; «Молодец! Хорошую свинью подложила Серлещу, так держать! И вообще, оставайся в Лаптестане, ты им нравишься»; «Деньги оккупантов кровавые поехала зарабатывать»; «Обслуга Московии на работе».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анастасия Топольская опубликовала видео из московского клуба Mutabor.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)