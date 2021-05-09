Журналиста Владимира Репика задержали за «пропаганду нацизма»

Утром 9 мая в Бобруйске был задержан и доставлен в ИВС журналист Владимир Репик. Он успел связаться с коллегами и сообщил, что ему инкриминируется ст. 19.10 КоАП — пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики.



Фото: личный архив Владимира Репика

Владимир говорит, что поводом для задержания стал короткий видеоролик, размещенный на его странице в соцсетах, где несколько парней избивают нациста в майке со свастикой. Причем, этому посту уже несколько лет, передает TUT.by .

По словам Владимира, задерживал его участковый милиционер, обращение было корректным — позволили взять необходимую одежду, средства гигиены, медикаменты, продукты питания. Обыск в квартире не проводился.

Со слов участкового, суд состоится 10 мая.

Владимир Репик — известный бобруйский журналист, специализирующийся на тематике шоу-бизнеса, постоянный участник фестивалей «Золотой шлягер» и «Славянский базар», автор десятков интервью со звездами российской и белорусской эстрады. В последние три года был фрилансером и подрабатывал ночным сторожем.

Пару месяцев назад Владимир Репик записал несколько видеообращений к Александру Лукашенко, за которого, как признается, голосовал все 26 лет. В роликах журналист просит помочь ему решить спорный вопрос с домом в деревне — мол, строение было бесхозным, он много лет использовал его под дачу. А теперь сельсовет продал дом первым попавшимся людям без учета его интересов. Журналист не исключает, что эти обращения могли стать поводом для повышенного внимания к его аккаунтам в соцсетях со стороны правоохранителей.