Источник материала: ОНТ

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне.

И одним из первых поздравительную телеграмму направил Президент России, отметив,

что День Победы – священный праздник для белорусов и россиян. «В наших странах, – говорится в поздравлении Владимира Путина, – всегда будут помнить о великих подвигах и неисчислимых жертвах тех, кто защищал родную землю на передовой и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто освобождал другие страны от нацистского порабощения. И наш общий долг – окружить вниманием и заботой участников войны, твердо отстаивать правду о трагических событиях тех лет, сообща противостоять любым попыткам фальсификации истории».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении подчеркнул, что в этот день народы двух стран с особым чувством гордости и благодарности отмечают подвиг отцов и дедов. И выразил убеждение, что славные традиции нерушимой дружбы, братства и взаимной поддержки будут и впредь служить прочной основой укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью.

«День Победы занимает особое место в славной летописи наших народов», – говорится в поздравлении Президента Азербайджана. «Убежден, что традиции дружбы и взаимоподдержки белорусского и азербайджанского народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надёжным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления отношений между нашими странами», говорится в поздравлении Ильхама Алиева.

Также Александра Лукашенко и весь белорусский народ поздравили лидеры Армении, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Сирии и других стран, многие зарубежные политики и общественные деятели.

Искренние поздравления с 76-й годовщиной Победы направили белорусскому лидеру и граждане Украины, а также белорусы, которые находятся в этой стране. «Проживая за пределами исторической Родины, мы видим, какую огромную заботу в Беларуси вы проявляете по поддержке ветеранов, делаете всё для сохранения памяти об общем героическом прошлом белорусов, русских, украинцев и других народов нашего общего Отечества», – говорится в поздравлении от Всеукраинского союза белорусов.

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