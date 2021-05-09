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Более 700 самолетов падали на территории республики в годы войны: Центр военной истории НАН Беларуси ведет поиски таких мест
Источник материала: ОНТ
А вы знаете, что Центр военной истории Института истории Академии наук ведет поиски мест падения самолетов во время Великой Отечественной войны? Территория нашей страны, если можно употребить это слово в данном контексте, просто усыпана самолетами, которые падали вместе с экипажами. Более 700 самолетов. И даже спустя 76 лет после Победы идут поиски этих мест, чтобы установить фамилии погибших.
Порядка 200 фамилий и более 20 книг, которые открывают новые факты истории и рассказывают о тех человеческих судьбах, которые долгие годы были неизвестны. Многие факты трагичных событий зачастую похожи на легенды. Как, например, эта – история Ильи Миненкова из деревни Раздел Мстиславского района Могилевской области.
К сожалению, найти семью Ильи Миненкова не удалось, но, может быть, кто-то сейчас услышал и узнает своего деда. И таких удивительных историй за 17 лет поисков очень много. Даже маленький фрагмент самолета может переписать историю и рассказать потомкам о героической судьбе их предка. Так, спустя 77 лет после крушения экипажа советского самолета ИЛ-2 лейтенанта Березина в бою под Минском, пролился свет на судьбу воздушного стрелка Кострицкого.
Каждый найденный самолет - это совместная работа белорусских исследователей с коллегами из России, Украины, Польши, Латвии, Германии. Делятся найденной информацией районные краеведы и историки. Но самая большая помощь всегда от людей – кто-то из местных жителей еще сам помнит события военных лет, а кто-то рассказывает их со слов бабушек и дедушек.
Сегодня в базе данных около 600 мест падения самолетов в годы Великой Отечественной войны и еще порядка сотни в послевоенные годы. Но поиски продолжаются. Ведь потенциально в Беларуси таких мест раза в три больше. Самые жестокие бои проходили на Витебщине. Но фрагменты истории есть почти в каждом районе.
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Более 700 самолетов падали на территории республики в годы войны: Центр военной истории НАН Беларуси ведет поиски таких мест
А вы знаете, что Центр военной истории Института истории Академии наук ведет поиски мест падения самолетов во время Великой Отечественной войны? Территория нашей...
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