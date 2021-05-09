Более 700 самолетов падали на территории республики в годы войны: Центр военной истории НАН Беларуси ведет поиски таких мест

Источник материала: ОНТ

А вы знаете, что Центр военной истории Института истории Академии наук ведет поиски мест падения самолетов во время Великой Отечественной войны? Территория нашей страны, если можно употребить это слово в данном контексте, просто усыпана самолетами, которые падали вместе с экипажами. Более 700 самолетов. И даже спустя 76 лет после Победы идут поиски этих мест, чтобы установить фамилии погибших.





Порядка 200 фамилий и более 20 книг, которые открывают новые факты истории и рассказывают о тех человеческих судьбах, которые долгие годы были неизвестны. Многие факты трагичных событий зачастую похожи на легенды. Как, например, эта – история Ильи Миненкова из деревни Раздел Мстиславского района Могилевской области.

Дмитрий Киенко, руководитель научно-исследовательской группы военной истории «Рубон», научный сотрудник Центра военной истории НАН Беларуси: «Женщина в 80-е годы написала в районную газету статью о том, что она помнит, что с ней учился мальчик, и звали его Илья Миненков. И перед войной он ушел в Авиационное училище, а началась война, и от него не было никаких весточек. Территория Беларуси была оккупирована. И вот в один из дней над деревней пролетел самолет, покружился над домом и сбросил записку. И в этой записке было написано: «Передайте семье Миненковых, что их сын жив. Лечу бомбить фашистов». И вот он улетел. Мы уже вычислили, когда это случилось. Это действительно так и было, и вот она рассказывает, мол родители эту записку получили, война еще не закончилась, а потом они узнали, что он погиб, где погиб, никто не знал. И оказалось, что над собственным аэродромом, под Гродно, когда они вернулись, заходили на посадку, их там и сбил немецкий ночной истребитель. Около деревни Лунно».

К сожалению, найти семью Ильи Миненкова не удалось, но, может быть, кто-то сейчас услышал и узнает своего деда. И таких удивительных историй за 17 лет поисков очень много. Даже маленький фрагмент самолета может переписать историю и рассказать потомкам о героической судьбе их предка. Так, спустя 77 лет после крушения экипажа советского самолета ИЛ-2 лейтенанта Березина в бою под Минском, пролился свет на судьбу воздушного стрелка Кострицкого.

Дмитрий Киенко, руководитель научно-исследовательской группы военной истории «Рубон», научный сотрудник Центра военной истории НАН Беларуси: «Кострицкий был родом из деревни, в то время местечка, Узда, прямо под Минском. То есть он буквально в нескольких километрах от своей родины отдал свою жизнь за ее освобождение. Я не уверен, что его родственники знают действительное место падения самолета и место его гибели, потому что на памятнике, где указан Березин, вместо воздушного стрелка, написана фамилия совершенно другого человека. Вот здесь у меня в руках элемент самолета, который нам позволил определить с точностью 100%, что это их борт. Здесь на маленьком лючке, который закрывался, продублирован заводской номер самолета, который заканчивается последними цифрами 102. И именно под этим номером самолет был списан как не вернувшийся с боевых заданий в начале июля 1944 года».

Каждый найденный самолет - это совместная работа белорусских исследователей с коллегами из России, Украины, Польши, Латвии, Германии. Делятся найденной информацией районные краеведы и историки. Но самая большая помощь всегда от людей – кто-то из местных жителей еще сам помнит события военных лет, а кто-то рассказывает их со слов бабушек и дедушек.

Дмитрий Киенко, руководитель научно-исследовательской группы военной истории «Рубон», научный сотрудник Центра военной истории НАН Беларуси: «Наша первая книга называлась «Крылья над Гродно». И в ней мы проследили первые схватки 127 истребительного полка. 13 сбитых самолетов. 9 погибших летчиков. Почему это было для меня важно и почему это было для меня начало, потому что я помню, как моя бабушка, которая жила около Скиделя, рассказывала, как она своими руками помогала вытаскивать раненого летчика, который упал недалеко от их хутора. Вот этого летчика я вычислил, это был летчик Варакин, который выжил все-таки. И после этого начался мой интерес к истории полка, началу войны, к первому дню, когда были такие противоречивые свидетельства и невозможно было даже фамилию узнать, кто где погиб».

Сегодня в базе данных около 600 мест падения самолетов в годы Великой Отечественной войны и еще порядка сотни в послевоенные годы. Но поиски продолжаются. Ведь потенциально в Беларуси таких мест раза в три больше. Самые жестокие бои проходили на Витебщине. Но фрагменты истории есть почти в каждом районе.

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