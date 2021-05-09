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Что хранится в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске?
Источник материала: ОНТ
О подвиге и его цене в Беларуси напоминает, кажется, каждый сантиметр земли. И особое место в этом ряду занимает крипта столичного Храма-памятника в честь Всех Святых.
Здесь собраны капсулы не только из Беларуси. Россия, Украина, Австрия, Норвегия, Польша, Сербия, Финляндия, Молдова, Латвия, Румыния, Венгрия, Эстония – частицам боевой истории этих стран тоже нашлось место. Земля, пропитанная воспоминаниями. Из полтысячи ячеек сегодня заняты лишь половина.
Действительно, это земля, которая помнит цену Победы. На долю белорусской – выпало немало испытаний. Но каждый раз она возрождалась, соединяя прошлое и настоящее, и сохраняя память о тех, кто отстоял для нас свободу и независимость.
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О подвиге и его цене в Беларуси напоминает, кажется, каждый сантиметр земли. И особое место в этом ряду занимает крипта столичного Храма-памятника в честь Всех...
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