Подвиг героев и цена победы в Великой Отечественной войне. История семьи Елизарьевых

Источник материала: ОНТ

Героев и Победу в Великой Отечественной в этот день вспоминают в каждой нашей семье. Война свела офицера Николая Елизарьева с прекрасной Еленой. В 1944-ом они поженились. Спустя три года у четы родился сын, которого сегодня знают во всём мире. Хореограф, худрук Большого театра Валентин Елизарьев достоин своих предков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram