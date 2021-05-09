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Подвиг героев и цена победы в Великой Отечественной войне. История семьи Елизарьевых
Источник материала: ОНТ
Героев и Победу в Великой Отечественной в этот день вспоминают в каждой нашей семье. Война свела офицера Николая Елизарьева с прекрасной Еленой. В 1944-ом они поженились. Спустя три года у четы родился сын, которого сегодня знают во всём мире. Хореограф, худрук Большого театра Валентин Елизарьев достоин своих предков.
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Героев и Победу в Великой Отечественной в этот день вспоминают в каждой нашей семье. Война свела офицера Николая Елизарьева с прекрасной Еленой. В 1944-ом они...
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