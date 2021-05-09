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В Украине подросток оскорбил ветерана нацистским приветствием

09.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине подросток оскорбил ветерана нацистским приветствием

В Киеве (Украина) у парка Вечной Славы местные националисты устроили провокацию, включив громкую музыку с нецензурными текстами. Одного из ветеранов, пришедшего возложить цветы по случаю Дня Победы, подросток-участник акции оскорбил нацистским приветствием. Об этом информирует портал «Страна».

Националист в балаклаве встретил проходящего мимо ветерана нацистским приветствием. Изначально полиция на это никак не отреагировала.

Ролик с инцидентом распространился по соцсетям. После этого правоохранители отыскали 16-летнего националиста. Молодой человек назвался «представителем правой молодежи».

Полицией был оформлен протокол по факту мелкого хулиганства. Далее правоохранители вынужденно ждали ювенальную полицию, так как фигурант инцидента несовершеннолетний.

Ранее сообщалось, что радикалы в Одессе напали на женщину с георгиевской лентой.

Фото: скриншот из видео портала «Страна»

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В Киеве (Украина) у парка Вечной Славы местные националисты устроили провокацию, включив громкую музыку с нецензурными текстами. Одного из ветеранов, пришедшего...
 
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