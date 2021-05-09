В Украине подросток оскорбил ветерана нацистским приветствием

Источник материала: ОНТ

В Киеве (Украина) у парка Вечной Славы местные националисты устроили провокацию, включив громкую музыку с нецензурными текстами. Одного из ветеранов, пришедшего возложить цветы по случаю Дня Победы, подросток-участник акции оскорбил нацистским приветствием. Об этом информирует портал «Страна».

Националист в балаклаве встретил проходящего мимо ветерана нацистским приветствием. Изначально полиция на это никак не отреагировала.

Ролик с инцидентом распространился по соцсетям. После этого правоохранители отыскали 16-летнего националиста. Молодой человек назвался «представителем правой молодежи».

Полицией был оформлен протокол по факту мелкого хулиганства. Далее правоохранители вынужденно ждали ювенальную полицию, так как фигурант инцидента несовершеннолетний.

Ранее сообщалось , что радикалы в Одессе напали на женщину с георгиевской лентой.

Фото: скриншот из видео портала «Страна»

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