«Вода была красного цвета, с кровью». Историю выжившего жителя Хатыни Владимира Яскевича рассказали его внук и правнук

Источник материала: ОНТ

Хатынь – слово святое, даже священное для каждого белоруса. В прошлом году не стало последнего свидетеля той трагедии Виктора Желобковича. Но воспоминания спасшихся свидетелей хранят их дети, внуки и правнуки. И в мемориальном комплексе «Хатынь» сегодня узнаем чуть больше из их уст.





149 мирных жителей – старики, женщины, дети – все погибли в этой страшной трагедии. Хатынь выжгли с лица земли, но не стерли из памяти. Сегодня она – символ сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Это символ скорби белорусского народа.

Илья Яскевич, внук Владимира Яскевича, выжившего жителя д. Хатынь: – Очень мало делился воспоминаниями этой трагедии. Когда начинал что-то рассказывать, он всегда плакал. Вот представьте, ребенок – 13 лет – остался один, сожгли всю семью, всех родных, близких, мать, отца на его глазах. Ну, не считая сестру его Соню. Но она была. Ее не было дома, она была у своей тетки. Дядю Сашу Желобковича и дядю Витю тоже вот. Остался он жив, спрятался в яме из-под картошки, где хранили люди картошку. К нему подошли немцы, двое немцев подошли, и его не убили. Да, они увидели его и прошли мимо. Вот это место. К сожалению, здесь уже вырос лес, большие сосны. Все-таки прошло 78 лет. Дядя Саша Желобкович был дома с отцом, отец его был лесничим. У них даже были партизаны дома, вот с утра были партизаны. Потом партизаны ушли, и где-то в обед уже нагрянул карательный батальон, который сжег Хатынь. Дядя Саша провел партизан по самой короткой дороге до большака Минск-Витебск. Он провел их и там оставил, вернулся в деревню. Виктора Андреевича Желобковича мать накрыла своим телом, и он пролежал под матерью, пока не ушли все из деревни. И когда он вышел, кругом лежали люди, кто-то обгорел, кто-то стонал, кто-то был ранен смертельно. И они просили пить. И он в своих ладошках детских, ему было всего 7 лет, снег топил и давал им пить. И вода была красного цвета, с кровью была. Вот там сарай был. А напротив захоронили всех. Было три могилы. Одних захоронили, которых можно было опознать, и просто вот золу собрали и людей похоронили. Когда освободили Республику Беларусь, они все были в Плещиницах в детдоме. И после этого мой дедушка уехал в Гомель в училище и всю жизнь проработал на одном месте - на заводе МАЗ. Когда вышел на пенсию, он уехал жить в деревню. Они держали большое хозяйство: курей, свиней, корову. Когда кололи поросёнка, он просто собирался и уходил в лес, не мог видеть и слышать это. И часа 3 его не было дома.

Кирилл Яскевич, правнук Владимира Яскевича, выжившего жителя д. Хатынь: – Когда не стало прадедушки, мне было 7 лет. И о трагедии в Хатыни я знаю по рассказам бабушки, по рассказам папы. Я начал больше увлекаться тематикой военной, историей военной, историей партизанского движения. Историей войны в общем, историей Хатыни в том числе, потому что это касается моей семьи, моего рода. Я буду рассказывать своим детям, своим внукам, возможно, и правнукам то, что это трагедия, это нельзя допустить ни в коем случае, чтобы подобные случаи повторились. Это очень страшно. Вот это единственный взрослый свидетель Каминский, который остался живой после этой беды. Он жил неподалеку отсюда, в 6 км – это деревня Козыри. И мы там все собирались, кто остался живой после этой трагедии. Дети, внуки – все. В доме в Козырях там места не было. Спали на полу все. Были, как одно целое. Единая семья. Там всегда были двери открыты этого дома, всегда был хлебосольный, накормят, напоят, в бане вымоют и спать уложат.

Илья Яскевич, внук Владимира Яскевича, выжившего жителя д. Хатынь: – Вот на этом маленьком клочке земли сохранена вся история нашей семьи, да не только семьи. Всей нашей большой страны, нашей родины, Республики Беларусь.

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