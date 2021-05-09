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На торжественное шествие в честь 9 мая в Витебске собрались тысячи человек
Источник материала: ОНТВитебске собрались тысячи человек" class="one-news__figure-img">
Масштаб празднований – всебелорусский. В Витебске тысячи человек собрались на торжественное шествие. Оно открыло большую программу выходного дня.
Настоящее людское море 9 мая – от улицы Ленина до Площади Победы. В праздничных колонах – представители власти, трудовые коллективы, общественные объединения. На акцию «Беларусь помнит» многие пришли с портретами предков. Главные торжества, по традиции, проходят у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков. Вечный огонь буквально утопает в живых цветах.
Празднования продолжаются и после митинга. Программа расписана до конца дня. Концерты и выставки по всему городу. Специально к этому дню теплоходы открыли сезон навигации.
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Масштаб празднований – всебелорусский. В Витебске тысячи человек собрались на торжественное шествие. Оно открыло большую программу выходного дня. Настоящее...
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