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«Чувствуешь, что стоишь на мине, и тело цепенеет»: как работал женский батальон по разминированию?

09.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Чувствуешь, что стоишь на мине, и тело цепенеет»: как работал женский батальон по разминированию?

Военные профессии. Повара, врачи, слухачи и полковые музыканты. Война перевернула все с ног на голову. О женщинах снайперах снят не один фильм. А вот о специальном женском батальоне по разминированию слышали немногие.


Их был всего один выпуск. В 1942 году Московское военно-инженерное училище окончили 75 девушек-сапёров. В те суровые годы они освоили сложнейшую военную специальность и с этого момента стали жить без права на ошибку.

Фронт стал настоящим испытанием. Девушек встречали настороженно и поначалу не воспринимали всерьез. Но еще со времен военного училища был усвоен урок: сапер должен иметь стальные нервы и крепкую руку, поэтому все сложности воспринимали стойко, всё время были в походах, таскали на себе снаряжение сапёра, которое в полной выкладке весило 33 кг. А с наступлением сумерек на открытой местности старались быть незаметными: десятки противотанковых мин нужно было пронести на себе к переднему краю, таскали по две штуки, каждая из которых весила по 10 кг. И это все – ползком, потому что нужно было внимательно следить за любым изменением поверхности, несмотря на дождь, снег, холод и жару.

Вот одно из воспоминаний: 

«Бывало так: ищешь мину и никак не можешь найти ее. Наконец втыкаешь щуп у самых ног и чувствуешь, что стоишь на мине. Волосы на голове от этих мыслей встают дыбом, тело цепенеет, и несколько секунд не можешь не только сойти с этого опасного пятачка, но и пошевелиться. Но вот мина обезврежена, и работа продолжается в прежнем ритме».

Каждый сугроб, бугорочек на земле, стертая трава или куст на болоте нес опасность. Все вызывало подозрение. Перед наступлением наших войск сантиметр за сантиметром девчата-сапёры со своим взводом прощупывали местность. Делали коридоры на минных полях. И всё время ползком, по земле. Часто благодаря именно женской интуиции удавалось избежать опасных ловушек, расставленных гитлеровцами.

Подорваться можно было на каждом шагу. У всех саперов за годы войны глаза стали работать по-особому: обращали внимание на малейшие детали. Немецко-фашистские войска при отступлении минировали абсолютно все: начиная от домов и комодов, заканчивая сапогами и грядками с капустой. 

Конечно, не всем удалось обмануть смерть. А для тех, кто остался в живых, война закончилась лишь через несколько лет после взятия Берлина. Да и после работы было много: приходилось ещё долго разминировать поля, озёра и реки.

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Военные профессии. Повара, врачи, слухачи и полковые музыканты. Война перевернула все с ног на голову. О женщинах снайперах снят не один фильм. А вот о специальном...
 
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