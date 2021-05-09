Александр Казеко отразил трагедию войны в поэме «Марыйка»: главная героиня – его мать, которая чудом спаслась от вражеского огня

Источник материала: ОНТ

Летом 1942 года фашисты согнали сельчан деревни Борки и соседних посёлков в дома и сожгли заживо. За один день вражеский огонь уничтожил жизни 2027 мирных, ни в чём не повинных сельчан. Эту трагедию Александр Казеко отразил в поэме «Марыйка». Главная героиня - мать писателя, которая чудом спаслась.





Могилевчанин Александ Казеко родился в деревне Новый Юзин в Кировском районе в 1958 году. В 10 км от села Борки. Того самого, которое летом 1942 сожгли фашисты. Матери писателя тогда было 16 лет. Накануне трагедии рано утром 15 июня Мария шла в Борки к сестре и брату. Но немец, который стоял в оцеплении на подходе к деревне, девушку не пустил. Волею судьбы Мария выжила.

Александр Казеко, председатель Могилёвского областного отделения Союза писателей Беларуси: «Просила его долго, потом вернулась. А днём поднялся дым. Рядом же, 10 км через лес. Дым. И три дня стояло оцепление. Потом они сходили и увидели – остались кости».

В этот день больше 2000 жителей деревни Борки и прилегающих посёлков фашисты сожгли заживо. В собственных домах и амбарах. Те, кому чудом удалось спастись, жили в лесах на болотах до самого освобождения. В огне погибли и родные Александра. Эта трагедия отразилась болью писателя и его семьи в поэме «Марыйка».

Александр Казеко, председатель Могилёвского областного отделения Союза писателей Беларуси: «Получилось так, что в этой поэме показал преодоление. Как человек, выведенный за грань допустимого, за грань возможного, может вернуться к жизни».

После войны Мария вышла замуж, родила пятеро детей. В семье Казеко о Великой Отечественной вспоминали неохотно. Уж очень сильно она задела за живое, трагически унесла жизни близких и соседей. В честь погибших сестры и брата Мария назвала сына и дочь. Поэма «Марыйка», говорит автор, не только реквием погибшим мирным жителям. Она ещё и о силе человеческого духа.

Александр Казеко, председатель Могилёвского областного отделения Союза писателей Беларуси: «Эта трагедия. О ней в семье практически не говорили. Но она жила в подсознании. Что интересно, привили те качества, которые человека делают человеком – любовь к жизни, родине, Богу, самопожертвование».

Ко Дню Победы по «Марыйке» выходит театральная постановка. Основные персонажи на сцене – молодёжь. Хоть о трагедии лета 1942 года в Борках они знают лишь по рассказам, никто не остаётся равнодушным.

Александр Казеко, председатель Могилёвского областного отделения Союза писателей Беларуси: «Поставь огромный, тысячный зал, покажи это произведение. Тем более, показываю молодым. Увидеть, как они искренне это передают. Война – это настолько мощный посыл. Огромное всенародное горе. И Победа настолько великая, что её надо осознавать и осознавать ещё».

Именно на таких живых примерах и надо воспитывать молодёжь, уверен писатель. Ведь они навсегда врезаются в память. А те, кто помнит историю, не допустят повторения страшной трагедии.

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