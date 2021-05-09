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Александр Казеко отразил трагедию войны в поэме «Марыйка»: главная героиня – его мать, которая чудом спаслась от вражеского огня
Источник материала: ОНТ
Летом 1942 года фашисты согнали сельчан деревни Борки и соседних посёлков в дома и сожгли заживо. За один день вражеский огонь уничтожил жизни 2027 мирных, ни в чём не повинных сельчан. Эту трагедию Александр Казеко отразил в поэме «Марыйка». Главная героиня - мать писателя, которая чудом спаслась.
Могилевчанин Александ Казеко родился в деревне Новый Юзин в Кировском районе в 1958 году. В 10 км от села Борки. Того самого, которое летом 1942 сожгли фашисты. Матери писателя тогда было 16 лет. Накануне трагедии рано утром 15 июня Мария шла в Борки к сестре и брату. Но немец, который стоял в оцеплении на подходе к деревне, девушку не пустил. Волею судьбы Мария выжила.
В этот день больше 2000 жителей деревни Борки и прилегающих посёлков фашисты сожгли заживо. В собственных домах и амбарах. Те, кому чудом удалось спастись, жили в лесах на болотах до самого освобождения. В огне погибли и родные Александра. Эта трагедия отразилась болью писателя и его семьи в поэме «Марыйка».
После войны Мария вышла замуж, родила пятеро детей. В семье Казеко о Великой Отечественной вспоминали неохотно. Уж очень сильно она задела за живое, трагически унесла жизни близких и соседей. В честь погибших сестры и брата Мария назвала сына и дочь. Поэма «Марыйка», говорит автор, не только реквием погибшим мирным жителям. Она ещё и о силе человеческого духа.
Ко Дню Победы по «Марыйке» выходит театральная постановка. Основные персонажи на сцене – молодёжь. Хоть о трагедии лета 1942 года в Борках они знают лишь по рассказам, никто не остаётся равнодушным.
Именно на таких живых примерах и надо воспитывать молодёжь, уверен писатель. Ведь они навсегда врезаются в память. А те, кто помнит историю, не допустят повторения страшной трагедии.
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Александр Казеко отразил трагедию войны в поэме «Марыйка»: главная героиня – его мать, которая чудом спаслась от вражеского огня
Летом 1942 года фашисты согнали сельчан деревни Борки и соседних посёлков в дома и сожгли заживо. За один день вражеский огонь уничтожил жизни 2027 мирных, ни в чём не...
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