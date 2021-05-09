«Искажение исторического прошлого ведет к деградации любого общества. Это выгодно внешним силам» – ректор Академии управления при Президенте Беларуси

Источник материала: ОНТ

На примере соседних стран мы видим, как определенные политические силы пытаются исказить исторические правду о войне. Возводят пособников нацистов в ранг героев. Далеко ходить не надо – страны Прибалтики с их маршами нацистских легионеров. Совсем недавно в центре Киева маршировали в честь дивизии СС «Галичина». В гостях у выездной студии ОНТ побывал Вячеслав Данилович. Известный ученый-историк, кандидат исторических наук, доцент, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: «Безусловно, это результат геополитической борьбы. Потому что не секрет, разрушение исторической памяти, преемственности поколений, искажение, фальсификация исторического прошлого – они ведут к деградации любого общества и государства. Это выгодно внешним деструктивным силам, которые хотят ослабить конкретную страну, конкретное государство и навязать свои представления, чтобы там осуществлялась выгодная им политика. Поэтому, безусловно, здесь очень важно сохранять историческую память, передавать ее из поколения в поколение. Только таким способом мы можем выработать внутренний иммунитет у нашего народа, общества, против попыток искажений и фальсификаций, которые, к сожалению, думаю, будут еще продолжаться».

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