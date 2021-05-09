«После войны со шталага нельзя было вернуться ни в Москву, ни в Питер». Народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова о том, как оказалась в нашей стране

Источник материала: ОНТ

9 мая 2021 года. Это Купаловский театр, декорации к спектаклю «Вечер». Кстати, пьеса о том, что человек без корней, без родины, без наследия своего народа слаб. Это очень актуально и сейчас. Находясь в стенах Купаловского театра мы не могли не поговорить с народной артисткой Республики Беларусь, лауреатом государственной премии Зинаидой Зубковой.

Подробности – в видео:





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