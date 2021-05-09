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Радикалы в Одессе напали на женщину с георгиевской лентой

09.05.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Радикалы в Одессе напали на женщину с георгиевской лентой

В Одессе (Украина) на аллее Неизвестного Матроса радикалы устроили потасовку, попытавшись вырвать из рук идущей мимо женщины портрет маршала Жукова с георгиевской лентой. Об этом 9 мая информируют «Известия».

Уточняется, что в конфликт вмешались полицейские. Правоохранители задержали женщину с портретом и отвезли ее отделение полиции для составления протокола.

Напавшие на женщину радикалы не были задержаны.

8 мая МВД Украины напоминало гражданам страны об ответственности за использование георгиевской ленточки, а также советской символики, поставленной в один ряд с нацистской и национал-социалистической символикой.

Фото: Pixabay

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В Одессе (Украина) на аллее Неизвестного Матроса радикалы устроили потасовку, попытавшись вырвать из рук идущей мимо женщины портрет маршала Жукова с георгиевской...
 
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