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Радикалы в Одессе напали на женщину с георгиевской лентой
Источник материала: ОНТ
В Одессе (Украина) на аллее Неизвестного Матроса радикалы устроили потасовку, попытавшись вырвать из рук идущей мимо женщины портрет маршала Жукова с георгиевской лентой. Об этом 9 мая
Уточняется, что в конфликт вмешались полицейские. Правоохранители задержали женщину с портретом и отвезли ее отделение полиции для составления протокола.
Напавшие на женщину радикалы не были задержаны.
8 мая МВД Украины
Фото: Pixabay
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В Одессе (Украина) на аллее Неизвестного Матроса радикалы устроили потасовку, попытавшись вырвать из рук идущей мимо женщины портрет маршала Жукова с георгиевской...
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