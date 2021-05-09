«Мне сказали – война началась, и я в эшелоне выехал на фронт». Реальная история ветерана Великой Отечественной

Источник материала: ОНТ

Сегодня окунаемся в абсолютно реальные истории. Иван Курындин встретил победу в Берлине у Бранденбургских ворот. Детали того праздничного мая ветеран помнит, словно это было вчера. Как говорится, из первых уст. Без фильтров.

Подробнее – в видео:





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