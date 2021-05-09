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«Наши Герои». Ян Фогель. Латыш, который сражался за освобождение Беларуси | Документальный репортаж
Источник материала: ОНТ
В Беларуси – Год народного единства. И Победа тоже – одна на всех. Среди тех, кто за ценой не постоял, – латыш Ян Фогель. Звание Героя Советского Союза было присвоено «За прорыв сильно укреплённой обороны противника на реке Друть, бои за город Новогрудок и проявленное при этом мужество». Легендарный комдив всегда был там, где решался исход сражения.
В Дятлово его все знают в лицо и по имени – Ян Фогель. Уроженец Латвии воевал в Украине и донских степях, участвовал в битве на Курской дуге. 8 июля 1944 смертельно ранен в битве на подступах к Волковыску. Обрёл вечный покой в белорусской земле.
В «сороковые, роковые...» фронтовые дороги вели героя к Победе. Её именем названа улица в городе на Гродненщине, который стал «родным» Фогелю. По этому адресу легендарный комдив «живёт» уже 35 лет. В школьном музее экскурсоводы – отличники.
С 24 июня 1944, с начала операции «Багратион», за две недели до гибели Фогеля, 120-я гвардейская дивизия под его командованием освободила более 250 белорусских городов и сёл, взяла в плен почти три тысячи гитлеровцев. Подвиг отметили достойно.
Он мог стать Героем Советского Союза ещё весной 1944 – за форсирование Днепра и освобождение Рогачёва, но тогда медаль «Золотая Звезда» заменили на орден Ленина. Своей биографией Ян Фогель подтвердил, что награда всегда найдёт героя. Пусть даже и посмертно.
В белорусском Дятлово на него равняются все. Уж сколько лет стоит могила латыша Яна Фогеля в центральном парке. Рядом похоронен его боевой соратник и верный друг – русский Павел Петров, тоже Герой Советского Союза. Победа – она одна на всех.
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В Беларуси – Год народного единства. И Победа тоже – одна на всех. Среди тех, кто за ценой не постоял, – латыш Ян Фогель. Звание Героя Советского Союза было...
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