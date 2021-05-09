В РФ объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Twitter , почему президент России Владимир Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили. Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков объяснил в своем, почему президент России Владимир Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

По мнению Пушкова, "нет причин поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии".





"Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером", – отметил российский сенатор.





пишет gordonua.com В то же время, по его словам, с победой нужно поздравить ветеранов и тех, "кто чтит 9 мая" в двух странах,gordonua.com





Контекст:

8 мая сайт Кремля опубликовал поздравление Путина "по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне" руководству большинства постсоветских стран, демонстративно исключив из этого числа президентов Украины и Грузии.





Как отмечает РБК, Путин уже не первый год не направляет поздравления с Днем Победы главам Украины и Грузии. Главу Украины Путин не поздравляет с 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и начала военную агрессию на Донбассе. Президент Грузии не получает поздравления с 2009 года, годом ранее между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии.





Зеленский в видеообращении, опубликованном 9 мая по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил, что из-за многомиллионных жертв слово "победа" нужно воспринимать "без эйфории и головокружения". "И желание повторить победу может касаться чемпионата по хоккею или футболу, а не войны и смертей каждого из 2194 дней Второй мировой войны", – отметил глава Украины. По словам Зеленского, победа над нацизмом была совместной и Украина "никогда никому не позволит минимизировать вклад в победу украинцев".





Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.



