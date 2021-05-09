ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кто эти женщины — непонятно: чиновники о раздаче денег на праздновании 9 мая

09.05.2021 16:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В телеграме появилось видео из крупного белорусского райцентра Лида, где на праздновании Дня Победы раздают деньги


Раздача денег на праздновании 9 мая в Лиде / Еврорадио

К лавочке, на которой сидят четыре женщины с красно-зелёными виньетками, образовалась небольшая очередь. Они что-то записывают в на бумагу и выдают деньги. На фоне кто-то говорит: "По 30 рублей. А теперь в магазин", пишет Еврорадио.

Автор видео утверждает, что действие ролика происодит недалеко от мемориала "Курган Бессмертия", а люди, получающие деньги под роспись, участвовали в праздничных мероприятиях.

Чиновники из Лидского райисполкома оперативно прокомментировали видео. Происходящее на нём они поспешили объявить провокацией:

"Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия — непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В телеграме появилось видео из крупного белорусского райцентра Лида, где на праздновании Дня Победы раздают деньги
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол РФ: Беларусь дважды ощутила на себе войну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by