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Кто эти женщины — непонятно: чиновники о раздаче денег на праздновании 9 мая
Источник материала: Партизан
В телеграме появилось видео из крупного белорусского райцентра Лида, где на праздновании Дня Победы раздают деньги
Раздача денег на праздновании 9 мая в Лиде / Еврорадио
К лавочке, на которой сидят четыре женщины с красно-зелёными виньетками, образовалась небольшая очередь. Они что-то записывают в на бумагу и выдают деньги. На фоне кто-то говорит: "По 30 рублей. А теперь в магазин",
Автор видео утверждает, что действие ролика происодит недалеко от мемориала "Курган Бессмертия", а люди, получающие деньги под роспись, участвовали в праздничных мероприятиях.
Чиновники из Лидского райисполкома оперативно прокомментировали видео. Происходящее на нём они поспешили объявить провокацией:
"Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия — непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим".
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В телеграме появилось видео из крупного белорусского райцентра Лида, где на праздновании Дня Победы раздают деньги
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