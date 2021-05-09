Кто эти женщины — непонятно: чиновники о раздаче денег на праздновании 9 мая





Раздача денег на праздновании 9 мая в Лиде / Еврорадио





пишет Еврорадио. К лавочке, на которой сидят четыре женщины с красно-зелёными виньетками, образовалась небольшая очередь. Они что-то записывают в на бумагу и выдают деньги. На фоне кто-то говорит: "По 30 рублей. А теперь в магазин",Еврорадио.





Автор видео утверждает, что действие ролика происодит недалеко от мемориала "Курган Бессмертия", а люди, получающие деньги под роспись, участвовали в праздничных мероприятиях.





Чиновники из Лидского райисполкома оперативно прокомментировали видео. Происходящее на нём они поспешили объявить провокацией:





"Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия — непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим".