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Мирза Геловани: как в Бешенковичах чтут память "солнечного" поэта – видео

09.05.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Мирза Геловани служил в танковых войсках. Он погиб 26 июня 1944 года в возрасте 27 лет, освобождая от немецко-фашистских захватчиков Витебскую область. Поначалу Геловани похоронили, как командира в отдельной могиле, поставив сверху обелиск со звездой, надписью и указав фамилию. В 1952 году прах поэта перенесли в братскую могилу недалеко от деревни Санники. А в 1965 году ученики Ржавской школы написали письмо родственникам поэта, рассказав, где он захоронен, с тех пор к могиле приезжают грузинские делегации.

"За братской могилой постоянно ухаживают, не только работники нашего предприятия, но и учащиеся вместе с учителями Ржевской школы. Ежегодно мы ее красим, обкашиваем, проводим здесь памятные мероприятия ", – сообщила ведущий специалист по идеологической работе ЗАО "АСБ-Агро новатор" Евгения Фиешко. 

© Sputnik Станислав Лобатый
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Как отметили работники Ржавской базовой школы с творчеством и биографией грузинского поэта здесь хорошо знакомы, поскольку ежегодно в день рождения Геловани в школе проходят тематические часы посвященные поэту. Кроме того, в учебном заведении периодически устраивают литературные вечера, на которых читают стихи Геловани.

Несмотря на молодой возраст, поэт оставил после себя богатое творческое наследие, которое чтут не только на его родине, но и за рубежом. И память о подвиге Геловани должная быть сохранена для потомков, как и творчество "солнечного" писателя, считают в школе.

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Известный грузинский поэт Мирза Геловани похоронен в братской могиле недалеко от деревни Санники в Витебской области. Уже более 50-ти лет жители соседних деревень...
 
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