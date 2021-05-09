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Новый электрический Renault Megane: первые изображения

09.05.2021 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В рамках прошедшей в цифровом формате конференции Renault Talk, посвященной стратегии дальнейшего развития французского автопроизводителя, обнародованы первые тизерные изображения нового поколения Megane.


Новый Megane получит приставку E-Tech Electric в обозначении, что прямо указывает на использование электропривода. Напомним, что в прошлом году электрокар был показан в виде концепт-кара Megane eVision, а этой весной на дорогах фотошпионы выследили закамуфлированные прототипы будущей серийной модели. Новинка станет первым моделью Renault на платформе CMF-EV, кроме того, Megane E-Tech Electric первым получит новый логотип марки и принудительный ограничитель скорости, настроенный на 180 км/ч. Затем такие ограничители появятся не только на всех Renault, но и на моделях Dacia.


Судя по тизерам, Megane E-Tech Electric получит цифровую комбинацию приборов и центральный тачскрин с портретной ориентацией для мультимедиа-системы. В Renault заявили, что электрический Megane выйдет на рынок «в ближайшем будущем» — по всей видимости, целиком машину рассекретят до конца текущего года.


Согласно новому бизнес-плану, к 2030 году 9 из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными — то есть располагать гибридной или полностью электрической силовой установкой.

 
 
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В рамках прошедшей в цифровом формате конференции Renault Talk, посвященной стратегии дальнейшего развития французского автопроизводителя, обнародованы первые...
 
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