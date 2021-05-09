Новый электрический Renault Megane: первые изображения

Источник материала: Tut.by

В рамках прошедшей в цифровом формате конференции Renault Talk, посвященной стратегии дальнейшего развития французского автопроизводителя, обнародованы первые тизерные изображения нового поколения Megane.





Новый Megane получит приставку E-Tech Electric в обозначении, что прямо указывает на использование электропривода. Напомним, что в прошлом году электрокар был показан в виде концепт-кара Megane eVision , а этой весной на дорогах фотошпионы выследили закамуфлированные прототипы будущей серийной модели. Новинка станет первым моделью Renault на платформе CMF-EV, кроме того, Megane E-Tech Electric первым получит новый логотип марки и принудительный ограничитель скорости, настроенный на 180 км/ч. Затем такие ограничители появятся не только на всех Renault, но и на моделях Dacia.





Судя по тизерам, Megane E-Tech Electric получит цифровую комбинацию приборов и центральный тачскрин с портретной ориентацией для мультимедиа-системы. В Renault заявили, что электрический Megane выйдет на рынок «в ближайшем будущем» — по всей видимости, целиком машину рассекретят до конца текущего года.





Согласно новому бизнес-плану, к 2030 году 9 из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными — то есть располагать гибридной или полностью электрической силовой установкой.