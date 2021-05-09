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Новый электрический Renault Megane: первые изображения
Источник материала: Tut.by
В рамках прошедшей в цифровом формате конференции Renault Talk, посвященной стратегии дальнейшего развития французского автопроизводителя, обнародованы первые тизерные изображения нового поколения Megane.
Новый Megane получит приставку E-Tech Electric в обозначении, что прямо указывает на использование электропривода. Напомним, что в прошлом году электрокар был показан в виде концепт-кара
Судя по тизерам, Megane E-Tech Electric получит цифровую комбинацию приборов и центральный тачскрин с портретной ориентацией для мультимедиа-системы. В Renault заявили, что электрический Megane выйдет на рынок «в ближайшем будущем» — по всей видимости, целиком машину рассекретят до конца текущего года.
Согласно новому бизнес-плану, к 2030 году 9 из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными — то есть располагать гибридной или полностью электрической силовой установкой.
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В рамках прошедшей в цифровом формате конференции Renault Talk, посвященной стратегии дальнейшего развития французского автопроизводителя, обнародованы первые...
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