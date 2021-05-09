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Какой из вас футболист. 8 забавных вопросов все покажут
Источник материала: Tut.by
Не раз ловили себя на мысли: «Да я бы на месте этих футболистов был ничуть не хуже. За что им только деньги платят?». Тогда давайте проверим в шуточном тесте, каковы ваши шансы стать звездой футбола.
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Не раз ловили себя на мысли: «Да я бы на месте этих футболистов был ничуть не хуже. За что им только деньги платят?». Тогда давайте проверим в шуточном тесте, каковы...
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