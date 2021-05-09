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Видео: стрельба в воздух, поющие милиционеры и другие моменты празднования 9 Мая

09.05.2021 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Минск празднует День Победы. Программа жителям города знакомая и ничем не шокирующая: ярмарка у Дворца спорта, концерты на нескольких площадках, где обязательно прозвучит «Катюша» и другие подобные хиты, выставка военной техники, показательные выступления по рукопашному бою в парке Победы. Самые сочные кадры собрали для вас в одном видео. Наслаждайтесь, если вдруг остались дома, в стороне от городской суеты, а посмотреть, что происходит, все равно хочется.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Минск празднует День Победы. Программа жителям города знакомая и ничем не шокирующая: ярмарка у Дворца спорта, концерты на нескольких площадках, где...
 
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