Основными праздничными площадками в Минске 9 мая по традиции стали парк Победы и площадка у Дворца спорта на проспекте Победителей.





А утром торжественные мероприятия состоялись у монумента на площади Победы. Туда приезжал Лукашенко с сыновьями, выступил с речью, в которой вновь назвал бело-красно-белую символику нацистской.

Затем в небо выпустили несколько тысяч красных и зеленых воздушнхы шаров. Это выглядит красиво даже в такой жуткой цветовой гамме, но для природы подобные акции — настоящая катастрофа. Об этом вам скажет любой эколог.

















Из-за этого перекрывался проспект Независимости от улицы Козлова до улицы Купалы, некоторое время не работала станция метро «Площадь Победы».

Развлечения для тех, кто пришел на праздничные площадки, сегодня мало чем отличаются от тех, что приходится видеть из года в год. У Дворца спорта — длинные ряды общепита с шашлыками, блинами и алкоголем на розлив, песни про войну и народные танцы. В парке Победы — такой же набор плюс шоу десантников с разбиванием о голову силикатных блоков.































































