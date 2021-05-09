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Троллейбус сбил мужчину на Рафиева в Минске
Источник материала: Навiны
Пешеход попал под колеса троллейбуса на столичной улице Рафиева, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, днем 8 мая водитель троллейбуса ехал в направлении проспекта Любимова и сбил 41-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшего госпитализировали с травмами.
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Пешеход попал под колеса троллейбуса на столичной улице Рафиева, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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