В Лиде заметили странную очередь, в которой раздавали деньги

Источник материала: Салiдарнасць

Две женщины с красно-зелеными бутоньерками смотрят в списки и дают деньги другим людям. В исполкоме прокомментировали ситуацию.

Необычное видео появилось утром 9 мая. Снято оно было, похоже, у Кургана Бессмертия, где проходили праздничные мероприятия.

В видео звучат слова: «30 рублей!». За что именно рассчитываются люди на видео, неизвестно.

Пресс-секретарь Лидского райисполкома уже отреагировала на «видео, которое появилось на некоторых ресурсах и вызвало много вопросов».

— Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия — непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим.