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В Лиде заметили странную очередь, в которой раздавали деньги
09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Две женщины с красно-зелеными бутоньерками смотрят в списки и дают деньги другим людям. В исполкоме прокомментировали ситуацию.
Необычное видео появилось утром 9 мая. Снято оно было, похоже, у Кургана Бессмертия, где проходили праздничные мероприятия.
В видео звучат слова: «30 рублей!». За что именно рассчитываются люди на видео, неизвестно.
Пресс-секретарь Лидского райисполкома уже
— Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия — непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим.
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Две женщины с красно-зелеными бутоньерками смотрят в списки и дают деньги другим людям. В исполкоме прокомментировали ситуацию.
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