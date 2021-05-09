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В Лиде заметили странную очередь, в которой раздавали деньги

09.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Две женщины с красно-зелеными бутоньерками смотрят в списки и дают деньги другим людям. В исполкоме прокомментировали ситуацию. 

Необычное видео появилось утром 9 мая.  Снято оно было, похоже, у Кургана Бессмертия, где проходили праздничные мероприятия.

В видео звучат слова: «30 рублей!». За что именно рассчитываются люди на видео, неизвестно.

Пресс-секретарь Лидского райисполкома уже отреагировала на «видео, которое появилось на некоторых ресурсах и вызвало много вопросов».

— Кто эти женщины и что они делают у Кургана Бессмертия — непонятно. К организации праздника отношения они не имеют. Предполагаю, что это могут быть и провокационные действия. Проверим.

 
 
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Две женщины с красно-зелеными бутоньерками смотрят в списки и дают деньги другим людям. В исполкоме прокомментировали ситуацию. 
 
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