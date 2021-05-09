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Игровая форма баскетболиста Джордана продана за рекордную сумму

09.05.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игровая форма баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал в сезоне-1982/83 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), продана за 1,38 млн долларов



Сообщает USA Today.

В сезоне-1982/83 Джордан, ставший в последствии легендой спорта, выступал за команду университета Северной Каролины, которая в финале NCAA обыграла команду университета Хьюстона со счетом 54:52.

Форма Джордана продана за рекордную сумму. Предыдущий рекорд был установлен в октябре, когда форма "Чикаго" с 23-м номером Джордана сезона-1986/87 купили за 480 тысяч долларов на аукционе Heritage Auctions, на котором также была выставлена форма Северной Каролины.

Джордан - двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион НБА в составе "Чикаго". Он шесть раз становился лучшим игроком финала плей-офф НБА, и пять - самым ценным баскетболистом сезона.

В августе 2017 года ресурс The Undefeated совместно с аналитической платформой SurveyMonkey составил рейтинг 50 величайших темнокожих спортсменов всех времен, который возглавил Джордан. Компанию "Его Воздушеству" в первой тройке составили не менее легендарный боксер Мохаммед Али и Джеки Робинсон - первый темнокожий игрок в Главной лиге бейсбола в XX веке.
 
 
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Игровая форма баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал в сезоне-1982/83 Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), продана за 1,38 млн долларов
 
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