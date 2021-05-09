|
Великий подвиг: тысячи людей пришли к монументу Победы в Минске
09.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Тысячи людей пришли к монументу Победы в центре Минска. Главные герои – ветераны, для которых 9 мая – особая дата. Их поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Этот День Победы Валентина Матвеевна встречает со своим внуком Ильей. К началу войны ей было всего пять, она чудом осталась жива.
Таких как Петр Егорович Вардомацкий – единицы. Ему – уже 102 года, и он по-прежнему в строю. Ветеран прошел всю Великую Отечественную. И уже много лет рука об руку со своей супругой.
Александр Лукашенко пообщался с ветеранами. Поблагодарил за Победу и попросил только об одном: жить. Ветераны улыбаются: готовы и сейчас встать на защиту Родины.
Сегодня у монумента Победы – тысячи людей и море цветов. Александр Лукашенко с сыновьями по традиции возложил венки, а также чиновники, дипломаты, депутаты, молодежь, духовенство. Президент напомнил, что белорусы в войну столкнулись с массовым уничтожением и теперь будут раскрывать факты геноцида против мирного населения.
В стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная. Каждый третий белорус не вернулся с той войны. Ради сохранения мира и независимости президент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с ветеранами. Поблагодарил за Победу и попросил только об одном: жить
|
Свежие газеты
Архив (Разное)