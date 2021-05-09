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Великий подвиг: тысячи людей пришли к монументу Победы в Минске

09.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи людей пришли к монументу Победы в центре Минска. Главные герои – ветераны, для которых 9 мая – особая дата. Их поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Этот День Победы Валентина Матвеевна встречает со своим внуком Ильей. К началу войны ей было всего пять, она чудом осталась жива.

«Тифом я болела, уже везли в топку сжигать, тифозных сжигали. А там была из нашей деревни раздатчица, еду носила в баночках консервных. Так она мне жизнь и спасла», – рассказала Валентина Фокина.

Таких как Петр Егорович Вардомацкий – единицы. Ему – уже 102 года, и он по-прежнему в строю. Ветеран прошел всю Великую Отечественную. И уже много лет рука об руку со своей супругой.

«Мне хочется обратиться к современной молодежи, которой мы передали все победы и достижения свои. Друзья, помните, как досталась нам Победа. И пусть процветает наша Беларусь. И будьте достойными продолжателями боевых и трудовых подвигов. Слава белорусскому народу!», – сказал ветеран Великой Отечественной войны Петр Вардомацкий.

Александр Лукашенко пообщался с ветеранами. Поблагодарил за Победу и попросил только об одном: жить. Ветераны улыбаются: готовы и сейчас встать на защиту Родины.

Сегодня у монумента Победы – тысячи людей и море цветов. Александр Лукашенко с сыновьями по традиции возложил венки, а также чиновники, дипломаты, депутаты, молодежь, духовенство. Президент напомнил, что белорусы в войну столкнулись с массовым уничтожением и теперь будут раскрывать факты геноцида против мирного населения.

«Мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа. И мы будем эту тему поднимать на самый высокий международный уровень, чтобы они помнили и не забывали. И пусть наследники нацистов даже не мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида белорусского и других народов, с ними уйдет историческая правда», – сказал Лукашенко.

В стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная. Каждый третий белорус не вернулся с той войны. Ради сохранения мира и независимости президент призвал объединиться – как тогда, 80 лет назад.
И завершится памятный марафон тоже здесь, на площади Победы, большим гала-концертом. А затем прогремят мирные залпы салюта.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с ветеранами. Поблагодарил за Победу и попросил только об одном: жить
 
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