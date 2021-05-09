Николай Лукашенко стал заметной фигурой во время торжеств на площади Победы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Традиционное возложение венков в честь 9 Мая прошло у обелиска на площади Победы в воскресенье. В церемонии принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Его сын Николай также посетил торжественные мероприятия.

Многие поклонницы воспользовались возможностью сделать совместные снимки с молодым человеком. Среди фотографировавшихся были и известные люди, например, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и ее супруг, председатель "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт.

Впервые Коля появился на публике в апреле 2008-го. Вместе с отцом трехлетний мальчик посетил субботник на стройплощадке стадиона "Минск-арена".

С того времени Коля находится под пристальным взором журналистов и общественности. Александр Лукашенко постоянно брал сына в международные поездки, включая официальные визиты на самом высоком уровне. Николай встречался с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, двумя папами римскими, Уго Чавесом, шейхом Заидом аль-Нахайяном и другими политическими лидерами.

Повзрослев, Николай Лукашенко обрел популярность среди девушек. Юноша знает несколько иностранных языков (английский, испанский и китайский). Освоил игру на фортепиано, увлекается спортом - выступает в хоккейной команде президента.

После участия в параде Победы в Москве 24 июня 2020 года Коля Лукашенко завоевал всероссийскую девичью любовь. Покорительницы сердец и соцсетей начали признаваться в симпатии и делать ролики с новым "крашем" (объектом любви).

Читайте также: