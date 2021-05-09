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За отказ носить красно-зеленые бутоньерки сотрудникам магазинов угрожают проблемами

09.05.2021 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работников торговых сетей заставляют надевать бутоньерку цветов государственного флага. Но после событий, случившихся в Беларуси после протестов 2020 года не все соглашаются это делать, пишет Белсат.

Красно-зеленые бутоньерки. Фото: belsat.eu

Тогда руководство включает административный ресурс, но даже при подобном давлении находятся работники, которые отказываются одевались на себя красно-зеленый цвет.

– Меня вызвали в кабинет начальника смены, он попросил надеть эту красно-зеленую ленту, я отказался. Чуть позже ко мне подошел старший менеджер и спросил, почему не надеваю, по политическим мотивам или нет. Я сказал, что нет. В середине рабочего дня мой руководитель подошел ко мне и сказал, что если я отказался одеть эту ленту, то мне не подпишут бумагу на отдых за свой счет, – рассказал «Белсату» на условиях анонимности сотрудник одной из крупных торговых сетей.
 
 
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Работников торговых сетей заставляют надевать бутоньерку цветов государственного флага. Но после событий, случившихся в Беларуси после протестов 2020 года не все...
 
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