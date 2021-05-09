Состояние 12-летнего Романа, который спас брата на пожаре, остается тяжелым

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мая – Sputnik. Состояние 12-летнего Романа Когодовского, который спас брата на пожаре, остается тяжелым. Тем не менее врачи отмечают небольшую положительную динамику, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

"Мальчик находится в специальной флюидизирующей противоожоговой кровати Клинитрон, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, находится в сознании, реагирует на обращение к нему по имени", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В воскресенье в Республиканском ожоговом центре прошел очередной консилиум специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. В нем приняли участи главный врач Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Андрей Борисов, главный комбустиолог Минздрава Алексей Часнойть, ряд узкопрофильных врачей.

Эксперты обсудили тактику лечения и наметили процедуры на понедельник. Отмечается, что после трех операций состояние подростка по-прежнему стабильно тяжелое, компенсированное. Операции предполагают проводить с интервалом 2–3 дня. Пока что организм ребенка справляется.

В Минздраве подчеркнули, что на консилиумах рассматривался ход лечения не только Романа Когодовского, но также и 16-летнего парня из Мстиславского района, который 22 апреля зацепил удочкой высоковольтный кабель. От электрического разряда на нем загорелась одежда. С ожогами более 70% тела юноша был доставлен в районную больницу, а затем вертолетом МЧС с медицинским модулем на борту в Республиканский ожоговый центр БСМП.

В лечении мальчика принимают участие и российские врачи: они высоко оценили оснащение больницы и согласились с тактикой лечения белорусских коллег. Из России в Минск специально приезжали главный комбустиолог Минздрава РФ профессор Андрей Алексеев, а также заведующая ожоговым центром детской больницы №9 Москвы профессор Людмила Будкевич и директор университетской клиники ожогового центра Нижнего Новгорода Игорь Арефьев.

Мальчик-герой

Напомним, 28 апреля в деревне Сидоровичи произошел пожар, во время которого 12-летний Роман Когодовский сначала сам пытался потушить пламя, а когда это не получилось, вынес из огня своего полуторагодовалого брата. Очевидцы рассказывали, что как только у подростка перехватили из рук ребенка, Роман сразу же упал в обморок. Подросток получил серьезные ожоги, лицо и тело было порезано осколками. На маленьком брате – ни царапинки.

29 апреля подростка из Мядельской ЦРБ доставили в Республиканский ожоговый центр БСМП.

"При первичном осмотре диагностировано комбинированное поражение: термический ожог головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, термоингаляционная травма тяжелой степени. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщал Минздрав о состоянии мальчика.

4 мая врачи рассказали, что состояние мальчика удалось стабилизировать, однако он по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии. Общая площадь ожогов 62% поверхности тела.

Мядельский районный отдел следственного комитета проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Семье подростка сейчас помогают всем миром, местный сельсовет готов предоставить двухэтажный дом. Неравнодушные люди и организации поддерживают семью, потерявшую в пожаре все имущество. Ситуацию на личный контроль взял Александр Лукашенко.