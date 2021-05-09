Разведчики Гродно приятно шокировали горожан в День Победы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Показательные выступления разведывательного батальона шестой механизированной бригады Гродно стали самым необычным и в прямом смысле громким номером в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Здесь много стреляли, поджигали файеры, разбивали бетонные блоки головой и прыгали в огонь. Что умеют гродненские разведчики, смотрите в сюжете Sputnik.

Сначала на огороженной площадке выступили гродненские пограничники, которые показали, как в боевых условиях приходится задерживать нарушителей границы. На помощь пришла служебная собака. Затем зрителям посоветовали отойти подальше от оградительных ленточек, предупредив, что начинают стрелять.

Выступления разведывательного батальона началось эффектно: сначала выдали длинную и очень громкую автоматную очередь, затем бойцы бросили в сторону зрителей около десятка файеров. Густой оранжевый дым заполнил всю площадку и очень впечатлил всех присутствующих.

Выступление длилось около 15 минут. Ребята показали приемы индивидуальной обороны, выход каждой пары бойцов сопровождался выстрелами. Затем один из солдат разбил кулаком несколько кусков толстого стекла, на осколки обнаженной спиной лег другой солдат, по нему прошелся военный с ребёнком на плечах.

Затем бойцы показали, как умеют разбивать бетонные блоки головой, горящий лист шифера и ловкость в преодолении горящих препятствий.

Выступление не оставило никого равнодушным. Дети закрывали уши от громких выстрелов, которые порой раздавались буквально в метре от зрителей, и пищали от восторга.

После выступления взрослые и дети в считанные секунды заполнили площадку выступления, чтобы подобрать гильзы от патронов.