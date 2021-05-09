На праздничных площадках Минска воссоздали атмосферу победного мая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На площади Победы в Минске почтили память погибших участников войны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Атмосферу победного мая воссоздали на десятке площадок Минска. Начались празднования на Площади Победы. Для белорусов эта дата особенная. Ведь во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий житель страны.

Тех, кто прошел войну и отстоял независимость Беларуси, с каждым годом все меньше. Сейчас их немногим больше трех тысяч. К ветеранам особенное отношение. Они на самых почетных местах у обелиска Победы. Здесь собралось несколько тысяч человек.