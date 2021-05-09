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«Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ» победителя не выявили, «Шахтер» сыграет с БАТЭ
Источник материала: Tut.by
9 мая завершается восьмой тур
«Энергетик-БГУ» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:1
«Энергетик-БГУ»: Русанов — Мирошников, Свирепа, Сокол (к) — Юдчиц, Вл. Васильев, Башилов, Мусаханян, Гирс (Омельянчук, 73) — Совпель (Рылач, 46), Арт. Васильев (Юссиф, 84).
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма — Бурко, Яшин, Одеоибо, Устинов (Бордачев, 59) — Хачатурян (к), Премудров — Кириленко (Кленье, 46), Ойа (Николаевич, 60), Монтейру (Афанасьев, 74) — Д. Антилевский.
Голы: 0:1 — Ойа (20). 1:1 — Юдчиц (21).
Предупреждения: Гирс (55). Монтейру (58). Д. Антилевский (66). Одеоибу (79).
Соперники начали нынешний сезон ниже предстартовых ожиданий. Не смогли они продвинуться в турнирной таблице и по итогам сегодняшней встречи. На 20-й минуте Ойа вывел вперед «заводчан», но уже в следующей атаке Юдчиц сравнял счет. Больше команды отличиться сегодня не смогли.
А украшением тура станет игра в Солигорске, где встретятся два лидера. «Шахтер» примет БАТЭ. Между командами четыре очка, и поражение борисовчан сильно ударит по их чемпионским планам.
Пожалуй, эта игра станет главной в первом круге. «Горняки» идут на первом месте, победили во всех предыдущих турах, а их нападающий Дембо Дарбо прямо сейчас возглавляет бомбардирскую гонку. Гамбиец намолотил восемь голов и отдал три голевых паса!
До ответного
Но тренер «Ислочи» смог сотворить сенсацию и выбить «горняков» из Кубка Беларуси. Каким образом это скажется на настроении команды из Солигорска перед важным матчем?
Что же касается БАТЭ, то к оборонительным позициям есть вопросы, а ворота защищает 17-летний вратарь, который еще не играл против такого нападения в чемпионате.
Атака у борисовчан выглядит неплохо. Стал забивать Максим Скавыш, не отстает от него и Стас Драгун, которого тренер сделал почти нападающим. В распоряжении коуча есть и талантливый узбек Шохбоз Умаров, способный на мастерстве решить момент. Несомненно, БАТЭ способен удивить команду Романа Григорчука.
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Этот матч завершит игры восьмого тура и пройдет 9 мая, начало в 20.30.
Ниже результаты всех матчей тура.
7 мая прошли две игры:
ФК «Гомель» — ФК «Слуцк» — 4:1
8 мая состоялись три матча:
«Рух» — «Спутник» — 2:0
ФК «Минск» — ФК «Витебск» — 3:3
«Славия» — «Динамо-Брест» — 0:1
9 мая тур завершится еще двумя встречами:
«Ислочь» — «Динамо-Минск», 17.30;
«Шахтер» — БАТЭ, 20.30.
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9 мая суперматчем в Солигорске завершится восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу.
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