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В Бресте и еще на 12 белорусских метеостанциях обновлены рекорды холода

09.05.2021 18:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 13 белорусских метеостанциях в ночь на 9 мая обновлены, а на трех — повторены локальные температурные антирекорды за весь период наблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Рекорды холода переписаны или повторены во всех областях страны, в том числе в одном областном центре: в Бресте было 0,5 градуса выше нуля (антирекорд ночи составлял +2 градуса в 2019 году).

В Лельчицах похолодало до +1,4 градуса (+1,7 в 1999 году), в Жлобине — до +0,8 (+1,2 в 1976-м), Столбцах — до +0,6 (+0,9 в 2019-м), Октябрьском — до +0,3 (+0,6 в 1990-м).

Ниже нуля и с антирекордом температура опустилась в Борисове — до -0,1 (+0,5 в 1999 году), Высоком — до -0,2 (+1,4 в 2019-м), Воложине — до -0,6 (+0,6 в 1987-м), Ошмянах — до -0,8 (+0,1 в 2017-м), Вилейке — до -1 (+0,4 в 1976-м), Докшицах — до -1,4 (0 в 2006-м), Нарочи — до -1,5 (-1 в 2019-м) и Березинском заповеднике — до -1,6 (-0,9 в 1990-м).

Холоднее всего было в Лынтупах — 2,1 градуса мороза, здесь повторен антирекорд ночи на 9 мая 2019 года. Повторение минимума отмечено также в Славгороде (+0,8 в 1999 году) и Бобруйске (-0,7 тогда же).

Абсолютный антирекорд ночи держится больше века, с 9 мая 1912 года (-3,3 градуса в Минске).

В ночь на 10 мая по востоку и юго-востоку еще возможны слабые заморозки, затем ночные температуры повсеместно будут положительными.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На 13 белорусских метеостанциях в ночь на 9 мая обновлены, а на трех — повторены локальные температурные антирекорды за весь период наблюдений, свидетельствует...
 
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