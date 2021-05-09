Сергей Корниленко, который не играл два года, вышел на 82-й минуте прощального матча и забил гол «Краснодару-2»

пишет pressball.by. "Крылья Советов" разгромили "Краснодар-2" в домашнем матче 41-го тура первенства Футбольной национальной лиги России — 6:0,pressball.by.





Эта игра носила статус прощальной для легенды "Крыльев", бывшего форварда сборной Беларуси Сергея Корниленко. Белорус, который работает спортивным директором самарского клуба, вышел на поле на 82-й минуте, а на 84-й забил гол. Этот мяч сделал Корниленко лучшим бомбардиром "Крыльев Советов" в российской истории. Сергей обошел Андрея Каряку.





Последний раз Корниленко выходил на поле 5 мая 2019 года.





Крылья Советов — Краснодар-2 — 6:0





Голы: 1:0 — Исаенко (9, автогол). 2:0 — Горшков (42). 3:0 — Сарвели (45). 4:0 — Корнюшин (65, автогол). 5:0 — Сергеев (81). 6:0 — Корниленко (84).





На 20-й минуте Зиньковский (Крылья Советов) не реализовал пенальти.





"Крылья Советов" досрочно выиграли второй дивизион.