ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Корниленко, который не играл два года, вышел на 82-й минуте прощального матча и забил гол «Краснодару-2»

09.05.2021 18:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Этот мяч сделал экс-форварда сборной Беларуси лучшим бомбардиром «Крыльев Советов».

"Крылья Советов" разгромили "Краснодар-2" в домашнем матче 41-го тура первенства Футбольной национальной лиги России — 6:0, пишет pressball.by.

Эта игра носила статус прощальной для легенды "Крыльев", бывшего форварда сборной Беларуси Сергея Корниленко. Белорус, который работает спортивным директором самарского клуба, вышел на поле на 82-й минуте, а на 84-й забил гол. Этот мяч сделал Корниленко лучшим бомбардиром "Крыльев Советов" в российской истории. Сергей обошел Андрея Каряку.

Последний раз Корниленко выходил на поле 5 мая 2019 года.

Крылья Советов — Краснодар-2 — 6:0

Голы: 1:0 — Исаенко (9, автогол). 2:0 — Горшков (42). 3:0 — Сарвели (45). 4:0 — Корнюшин (65, автогол). 5:0 — Сергеев (81). 6:0 — Корниленко (84).

На 20-й минуте Зиньковский (Крылья Советов) не реализовал пенальти.

"Крылья Советов" досрочно выиграли второй дивизион.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот мяч сделал экс-форварда сборной Беларуси лучшим бомбардиром «Крыльев Советов».
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзяржсакратар Савету бяспекі распавёў, што будзе адбывацца ў выпадку забойства Лукашэнкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by