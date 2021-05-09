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В AliExpress рассказали, чего белорусы стали покупать больше

09.05.2021 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитики AliExpress проверили, как изменилась динамика заказов в Беларусь по итогам I квартала 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года и выяснили, какие из популярных категорий показали самый большой прирост по объемам продаж в денежном выражении.

Первые три позиции с одинаковым показателем прироста объемов продаж в 55 процентов занимают категории: товары для ухода за кожей, накладные пряди для создания причесок (это как разнообразные цветные пряди, так и наборы для наращивания афрокудрей) и мототовары: защитная экипировка и шлемы, пишет belmir.by

Женская одежда – +50%. Заметно возросли продажи одежды из экокожи (+47%), особенно различных моделей курток. Объемы продаж купальников увеличились на 37%, белья – на 68%. Но рекорд принадлежит трикотажным изделиям: джемперам, жилеткам, свитерам и кардиганам. Они выросли в 10 раз, или на 1 000%.

Головные уборы – +45%. В лидерах по популярности оказались кепки, в том числе из экокожи (+45%) и панамы (их объемы продаж увеличились в 6 раз).

Автозапчасти – +38%. Наибольшей популярностью пользовались зарядные устройства для аккумуляторов, приспособление для восстановления щеток стеклоочистителей, чипы для дистанционного управления ключом.
Электрооборудование для дома – +37%. Среди самых популярных покупок – решения для систем умного дома. Так, устройства, контролирующие удаленно температуру воздуха или нагрев воды в кранах, прибавили 130%, а автоматические системы управления шторами – 200%.

Товары для сада – также + 37%. Прирост от 30 до 50% – у устройств для полива и орошения, товаров для пчеловодства, оборудования для теплиц, а также удобрений. Приспособления для ухода за растениями – +140%, предметы декора для двора и сада – +87%.

Товары для здоровья – +32%. Наиболее заметный рост объемов продаж продемонстрировали пульсоксиметры: +43%.

Товары для фитнеса – +29%. Наибольший прирост показала разнообразная одежда для занятий спортом: +76%.

Товары для кухни – +28%. Так, полезные кухонные гаджеты и приборы показали рост объемов продаж на 30%, посуда для выпечки – на 32%, а столовая посуда и приборы – на 68%.

Велосипеды и велотовары – +21%. В основном интересовались комплектующими и аксессуарами (зеркалами, фонарями, спидометрами и счетчиками пройденного расстояния).

С начала 2021 года в топ-5 лидеров по общим объемам продаж среди белорусских городов вошли: Минск, Гомель, Брест, Гродно и Витебск.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Аналитики AliExpress проверили, как изменилась динамика заказов в Беларусь по итогам I квартала 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года и выяснили, какие из...
 
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