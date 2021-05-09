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Тихановская инициирует создание комиссии для документирования преступлений против белорусского народа
Источник материала: Навiны
Офис Светланы Тихановской инициирует создание Комиссии народной памяти, которая должна появиться «в новой Беларуси», сообщила пресс-служба демократического лидера.
«Главной задачей Комиссии народной памяти будет рассказать обо всех темных эпизодах истории нашей страны. Мы откроем архивы и узнаем, кто расстрелял поэтов в ночь с 29 на 30 октября 1937 года. Выясним, кто приказал избить депутатов в зале заседаний парламента в 1995 году; кто отдавал и выполнял приказ, после которого генерал Юрий Захаренко числится без вести пропавшим — 7 мая прошло 22 года с момента его исчезновения; как исчезли Виктор Гончар, Анатолий Красовский, Дмитрий Завадский. Нам станет известно, кто убил Романа Бондаренко, Никиту Кривцова и всех погибших в 2020 году активистов, кто довел до смерти Александра Вихора», — заявила Тихановская.
По ее словам, каждый пострадавший от насилия, пыток, репрессий, унижений со стороны режима имеет право знать имена тех, кто их организовал, совершил и оправдывал, — и подать заявление в суд. «А каждый, кто станет обвиняемым, имеет право на честный, справедливый, открытый суд в новой Беларуси», — подчеркнула демократический лидер.
Беззаконие, насилие и пытки вновь вернулись в Беларусь из-за чувства безнаказанности, поэтому и нужна такая комиссия, считает Тихановская.
Предполагается, что Комиссия народной памяти будет государственным историко-архивным и исследовательским учреждением. Ее миссией станет «документирование массовых нарушений прав человека и преступлений против белорусского народа с целью проведения расследований таких преступлений и недопущения их в будущем».
Среди задач комиссии: «сбор и хранение документов (в том числе свидетельств и публикаций) о массовых нарушениях прав человека в современной Беларуси, оккупантами во время Великой Отечественной войны, а также государственными органами в составе СССР»; «обеспечение сохранности и доступа к документам»; «инициирование расследований наиболее значительных и массовых нарушений прав человека и преступлений против белорусского народа, а также выявление лиц, причастных к таким преступлениям».
Комиссия народной памяти должна иметь доступ ко всем государственным архивам, «в том числе архивам спецслужб».
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Тихановская инициирует создание комиссии для документирования преступлений против белорусского народа
Офис Светланы Тихановской инициирует создание Комиссии народной памяти, которая должна появиться «в новой Беларуси», сообщила пресс-служба демократического...
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